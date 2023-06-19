Ермолаев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Пилипчук Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шаралапова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно