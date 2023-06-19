Ермолаев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Пилипчук Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шаралапова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Ермолаева Акулина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Акулина Макаровна

Смерть
Неизвестно
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