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Куйда Димьян Васильевич
Куйда Димьян Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.2015
Пол
Мужской
Отец
Куйда Василий Васильевич
1992 г.р.
Мать
Куйда-Сулейменова Алина Фархадовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2015
Отец:
Куйда Василий Васильевич
Мать:
Куйда-Сулейменова Алина Фархадовна
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