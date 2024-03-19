Лунев Иван Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунев Иван Ипатьевич

Лунев Иван Ипатьевич

Место рождения

Букино, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

23.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Лунев Ипат

Мать: Лунева Анна Гавриловна

Букино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Упоминание
Неизвестно
Memorial | 403080717 | Фамилия ЛУНЕВ Имя Иван Отчество Ипатович Дата рождения __.__.1920 Дата выбытия 23.08.1944 Название источника информации Книга памяти. Псковская область. Том 4
Работа или профессия
Неизвестно
младший лейтенант
Смерть
23.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close