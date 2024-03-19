Лунев Иван Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти23.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Лунев Ипат
Мать: Лунева Анна Гавриловна
Упоминание
Неизвестно
Memorial | 403080717 | Фамилия ЛУНЕВ Имя Иван Отчество Ипатович Дата рождения __.__.1920 Дата выбытия 23.08.1944 Название источника информации Книга памяти. Псковская область. Том 4
Работа или профессия
Неизвестно
младший лейтенант
Смерть
23.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область