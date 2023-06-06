Воронинская (Карабутова) Капитолина Ивановна
Место рождениягород Томск, Томской губернии
Дата рождения26.10.1908 ст.
Дата смерти17.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.10.1928
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.08.1942
Дочь: Воронинская Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Воронинский Евгений Александрович
Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.02.1983
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия