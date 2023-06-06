Воронинская (Карабутова) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронинская (Карабутова) Капитолина Ивановна

Место рождения

город Томск, Томской губернии

Дата рождения

26.10.1908 ст.

Дата смерти

17.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

город Томск, Томской губернии
Бракосочетание
03.10.1928

Муж: Воронинский Евгений Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.08.1942

Дочь: Воронинская Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Воронинский Евгений Александрович

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.02.1983
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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