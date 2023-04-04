Зачупейко Никифор (Олин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Полина Никифоровна
Мать ребёнка: Бабушка неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Зачупейко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Бабушка неизвестно
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Сын: Зачупейко Василий Никифорович
Мать ребёнка: Бабушка неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Бабушка неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Захар Никифорович
Мать ребёнка: Бабушка неизвестно
Смерть
Неизвестно