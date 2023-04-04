Зачупейко Никифор (Олин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Никифор (Олин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Полина Никифоровна

Мать ребёнка: Бабушка неизвестно

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Зачупейко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Бабушка неизвестно

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912

Сын: Зачупейко Василий Никифорович

Мать ребёнка: Бабушка неизвестно

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Бабушка неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Захар Никифорович

Мать ребёнка: Бабушка неизвестно

Смерть
Неизвестно
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