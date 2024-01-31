Алексеева (Артемьева) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Артемьева) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Фёдорова Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1751

Сын: Алексеев Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1760

Сын: Алексеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
1769
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