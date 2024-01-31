Алексеева (Артемьева) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Фёдорова Аксинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Алексеев Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Алексеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
1769