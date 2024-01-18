Булгакова Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Горелова Анна Александровна
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мазина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
05.05.1929
Сын: Булгаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1932
Сын: Булгаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1935
Сын: Булгаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1939
Дочь: Брежнева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1941
Сын: Булгаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно