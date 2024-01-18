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Булгакова Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Егор

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Горелова Анна Александровна

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мазина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
05.05.1929

Сын: Булгаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1932

Сын: Булгаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1935

Сын: Булгаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1939

Дочь: Брежнева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1941

Сын: Булгаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Булгаков Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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