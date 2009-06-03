Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2009

Отец: не указан

Мать: Ремезова Надежда

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