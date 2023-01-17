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Барсуков Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.02.2017

Жена: Барсукова Ксения Сергеевна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.2018

Дочь: Барсукова Алиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Барсукова Ксения Сергеевна

Луховицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.2021

Сын: Барсуков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Барсукова Ксения Сергеевна

Химки, Химки, Московская область
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