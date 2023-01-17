Барсуков Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.2017
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.2018
Дочь: Барсукова Алиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Барсукова Ксения Сергеевна
Луховицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.2021
Сын: Барсуков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Барсукова Ксения Сергеевна
Химки, Химки, Московская область