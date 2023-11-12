Лагутина Васелиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лагутин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лагутин Александр
Бальзино, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: Гурулева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Лагутин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагутин Федор Александрович
Отец ребёнка: Лагутин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лагутин Александр
Смерть
Неизвестно