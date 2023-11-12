Лагутина Васелиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина Васелиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лагутин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лагутин Александр

Бальзино, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: Гурулева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Лагутин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутин Федор Александрович

Отец ребёнка: Лагутин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутин Александр

Смерть
Неизвестно
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