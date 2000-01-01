Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович

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Место рождения

Майнц

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Аква Aqwa Иоганнес Джузеппович

Мать: Аква Aqwa Марианна

Майнц
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна

Мать ребёнка: Аква Aqwa Маргарета Иоганнесовна

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аква Aqwa Маргарета Иоганнесовна

Смерть
До 1798
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
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