Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович
Место рожденияМайнц
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Аква Aqwa Иоганнес Джузеппович
Мать: Аква Aqwa Марианна
Майнц
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна
Мать ребёнка: Аква Aqwa Маргарета Иоганнесовна
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1798
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.