сын Козмина Ермолка Милютин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Лукьян Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Петр Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно