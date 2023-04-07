сын Козмина Ермолка Милютин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисын Козмина Ермолка Милютин

сын Козмина Ермолка Милютин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Лукьян Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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