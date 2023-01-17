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Клыкова Акилина Михиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Клыков Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Клыков Елисей Иоакимович

Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Клыков Фёдор Иоакимович

Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Клыков Яков Иоакимович

Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клыков Аким Кирикович

Смерть
Неизвестно
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