Клыкова Акилина Михиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Клыков Аким Кирикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно