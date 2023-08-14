Тищенко Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1947

Отец: Тищенко Иван Спиридонович

Мать: Тищенко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
23.12.1971

Дочь: Мартинович Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Тищенко Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тищенко Светлана Ивановна

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