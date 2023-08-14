Тищенко Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1947
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1947
Отец: Тищенко Иван Спиридонович
Мать: Тищенко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
23.12.1971
Дочь: Мартинович Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Тищенко Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тищенко Светлана Ивановна