Хомутов Иван
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Хомутов Алексей
Мать: Хомутова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1922
Дочь: (Хомутова) Елизавета
Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1927
Сын: Хомутов Дмитрий
Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1932
Дочь: Дяктерева (Хомутова) Апполинария
Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Хомутов Николай
Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно