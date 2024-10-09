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Хомутов Иван

Место рождения

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Хомутов Алексей

Мать: Хомутова Анастасия

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1922

Дочь: (Хомутова) Елизавета

Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1927

Сын: Хомутов Дмитрий

Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1932

Дочь: Дяктерева (Хомутова) Апполинария

Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Хомутов Николай

Мать ребёнка: Хомутова (Лестенькова) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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