Перфильева (Хвощинская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Хвощинская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1889

Дочь: Петухова Федосья Александровна

Отец ребёнка: Перфильев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.11.1890

Сын: Перфильев Николай Александрович

Отец ребёнка: Перфильев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Александр Сергеевич

Смерть
1946
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