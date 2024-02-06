Перфильева (Хвощинская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1889
Дочь: Петухова Федосья Александровна
Отец ребёнка: Перфильев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.11.1890
Сын: Перфильев Николай Александрович
Отец ребёнка: Перфильев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946