Хмелевский Федор Семенович
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
09.02.1863
Сын: Хмелевский Григорий Федорович
Мать ребёнка: Хмелевская Стефанида Семеновна
Shchigry, Kursk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Смерть
Неизвестно
Shchigry, Kursk, Russia