Хмелевский Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Федор Семенович

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Хмелевский Семен Петрович

Мать: Хмелевская Наталья Абрамовна

Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
09.02.1863

Сын: Хмелевский Григорий Федорович

Мать ребёнка: Хмелевская Стефанида Семеновна

Shchigry, Kursk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Стефанида Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Смерть
Неизвестно
Shchigry, Kursk, Russia
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