Панкратов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1918
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панкратов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Панкратова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Панкратов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Панкратова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Панкратова Александра Захаровна
Развод
До 1930
Смерть
Неизвестно