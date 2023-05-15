Панкратов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1918

Жена: Панкратова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Панкратов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Панкратова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Панкратов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Панкратова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Панкратова Александра Захаровна

Развод
До 1930

Жена: Панкратова Александра Захаровна

Смерть
Неизвестно
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