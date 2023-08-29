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Рыжкова Акулина Кузминишна

Место рождения

Курская губерния Суджанский уезд,Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния Суджанский уезд,Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Рыжков Семен Михайлович

Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович

Курская обл. Суджанский район, Большесолдатский с/с, дер. Махов Колодезьй
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рыжков Борис Михайлович

Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович

Курская обл., Суджанский р-н, Большесолдатский с/с, дер. Махов Колодезь
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Рыжков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович

Курская обл. Суджанский р-н дер .Махов Колодезь
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Рыжкова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович

Курская обл., Суджанский Р-н, Большесолдатский с/с дер. Махов Колодезь
Рождение ребёнка
1929

Сын: Рыжков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович

Курская обл. Суджанский район, Большесолдатский с/с дер. Махов Колодезь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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