Рыжкова Акулина Кузминишна
Место рожденияКурская губерния Суджанский уезд,Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Курская губерния Суджанский уезд,Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович
Курская обл. Суджанский район, Большесолдатский с/с, дер. Махов Колодезьй
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович
Курская обл., Суджанский р-н, Большесолдатский с/с, дер. Махов Колодезь
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Рыжков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович
Курская обл. Суджанский р-н дер .Махов Колодезь
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Рыжкова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович
Курская обл., Суджанский Р-н, Большесолдатский с/с дер. Махов Колодезь
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Рыжков Михаил Федорович
Курская обл. Суджанский район, Большесолдатский с/с дер. Махов Колодезь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно