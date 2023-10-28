Князева Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
29.11.1924
Дочь: Баева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович
Навалихи, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
свидетельство о рождении №1004 выдан Кикнурским отделом ЗАГС 28 июля 1938г с.Кикнур Кикнурского района Кировского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Николай Александрович
Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно