Князева Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1924

Дочь: Баева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович

Навалихи, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
свидетельство о рождении №1004 выдан Кикнурским отделом ЗАГС 28 июля 1938г с.Кикнур Кикнурского района Кировского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Александрович

Отец ребёнка: Князев Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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