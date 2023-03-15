Прахт Елена Иогановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прахт Елена Иогановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1971

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1971

Отец: Прахт Иоган Карлович

Мать: Прахт Фрида Яковлевна

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