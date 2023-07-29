Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Королева Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Починок-Чапков, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.09.1887
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Смерть
Неизвестно