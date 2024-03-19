Майорова (Уланова) Римма Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Рождение ребёнка
10.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майоров Валерий Константинович
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно