Майорова (Уланова) Римма Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Уланова) Римма Борисовна

Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Валерий Константинович

Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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