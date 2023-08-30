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Шаршавин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Шаршавин Иван Никифоров

Мать: Шаршавина Марья Иванова

Бракосочетание
06.02.1870 ст.

Жена: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1871 ст.

Дочь: Шаршавина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Шаршавин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.

Сын: Шаршавин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Шаршавин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Шаршавин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.

Дочь: Северовостокова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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