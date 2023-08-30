Шаршавин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Шаршавин Иван Никифоров
Мать: Шаршавина Марья Иванова
Бракосочетание
06.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1871 ст.
Дочь: Шаршавина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Шаршавин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.
Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Шаршавин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Шаршавин Николай Иванович
Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.
Дочь: Северовостокова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шаршавина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно