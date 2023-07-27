Полушкин Федот Григорьевич
Место рожденияс.Советское Алтайского кр
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1923
Дочь: Серова Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Полушкина Евдокия Филлиповна
с.Грязнуха Советского р-на Алтайского кр
Рождение ребёнка
1928
Сын: Полушкин Иван
Мать ребёнка: Полушкина Евдокия Филлиповна
д.Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Стародубцева Анна
Мать ребёнка: Полушкина Евдокия Филлиповна
поселок Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно