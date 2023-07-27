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Полушкин Федот Григорьевич

Место рождения

с.Советское Алтайского кр

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Советское Алтайского кр
Рождение ребёнка
19.01.1923

Дочь: Серова Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Полушкина Евдокия Филлиповна

с.Грязнуха Советского р-на Алтайского кр
Рождение ребёнка
1928

Сын: Полушкин Иван

Мать ребёнка: Полушкина Евдокия Филлиповна

д.Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Стародубцева Анна

Мать ребёнка: Полушкина Евдокия Филлиповна

поселок Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полушкина Евдокия Филлиповна

Смерть
1964
Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
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