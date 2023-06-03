Найманов Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найманов Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Найманов Зиновий Самойлович (Самуилович)

Мать ребёнка: Найманова Лиза

Рождение ребёнка
1915

Сын: Найманов Борис Самуилович

Мать ребёнка: Найманова Лиза

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Найманова Ида Самуиловна

Мать ребёнка: Найманова Лиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найманова Лиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найманова Лиза

Смерть
Неизвестно
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