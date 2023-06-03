Найманов Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1908
Сын: Найманов Зиновий Самойлович (Самуилович)
Мать ребёнка: Найманова Лиза
Рождение ребёнка
1915
Сын: Найманов Борис Самуилович
Мать ребёнка: Найманова Лиза
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Найманова Ида Самуиловна
Мать ребёнка: Найманова Лиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Найманова Лиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Найманова Лиза
Смерть
Неизвестно