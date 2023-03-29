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Чебыкина Иулия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1911 ст.

Дата смерти

05.09.1964 ст.

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911 ст.

Отец: Чебыкин Иван Федосиев

Мать: не указана

Крещение
19.06.1911 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.09.1964 ст.
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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