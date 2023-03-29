Чебыкина Иулия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1911 ст.
Дата смерти05.09.1964 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911 ст.
Отец: Чебыкин Иван Федосиев
Мать: не указана
Крещение
19.06.1911 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.09.1964 ст.
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область