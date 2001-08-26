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Бондаревский Сергей
Бондаревский Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Бондаревский Александр
Мать
Шевченко (Полозова) Татьяна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2001
Отец:
Бондаревский Александр
Мать:
Шевченко Татьяна
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