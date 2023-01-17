Кузьмин Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кузьмин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Филино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
уроженец Московской области, Химкинского района, Филинского с/с, д. Филино
Смерть
1927
Захоронен вместе со своим родным младшим братом Кузьминым Егором Дмитриевичем (1895-1943) на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино