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Кузьмин Петр Дмитриевич

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кузьмин Дмитрий

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кузьмин Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Филино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
уроженец Московской области, Химкинского района, Филинского с/с, д. Филино
Смерть
1927
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронен вместе со своим родным младшим братом Кузьминым Егором Дмитриевичем (1895-1943) на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
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