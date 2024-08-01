Новоселова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новоселов Прокопий
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Новоселов Иван
Отец ребёнка: Новоселов Прокопий
Крысовщина, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно