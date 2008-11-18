Кринова Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1933
Дата смерти18.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933
Рождение ребёнка
28.08.1954
Дочь: Ситникова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Ситников Борис Павлович
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1962
Дочь: Ситникова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Ситников Борис Павлович
Азербайджанская ССР город Сумгаит станция Ситал-Чай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2008
город Новая Ладога