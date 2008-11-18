Кринова Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКринова Нина Сергеевна

Кринова Нина Сергеевна

avatar

Место рождения

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1933

Дата смерти

18.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933

Отец: Кринов Сергей Павлович

Мать: Кашеварова Лидия Викторовна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1954

Дочь: Ситникова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Ситников Борис Павлович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1962

Дочь: Ситникова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Ситников Борис Павлович

Азербайджанская ССР город Сумгаит станция Ситал-Чай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Борис Павлович

Смерть
18.11.2008
город Новая Ладога
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close