Leskinen / Leskin (Petrova) Anastasia Andreintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin (Petrova) Anastasia Andreintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

22.02.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leskinen / Leskin (Petrov) Pedri Alekseinpoika

Рождение ребёнка
19.05.1871

Сын: Leskinen / Leskin (Petrov) Semen Pedrinpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin (Petrov) Pedri Alekseinpoika

Смерть
22.02.1923

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