Leskinen / Leskin (Petrova) Anastasia Andreintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смерти22.02.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1871
Сын: Leskinen / Leskin (Petrov) Semen Pedrinpoika
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin (Petrov) Pedri Alekseinpoika
Смерть
22.02.1923