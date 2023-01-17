Настасья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Михайло Борисов
Мать: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
С 1843 по 1846
Сын: Михайло Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Васенино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Владимир Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857
Дочь: Инна Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно