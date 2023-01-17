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Настасья Михайлова

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Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 или ? г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

1839 г.р.
С 1843 по 1846 г.р.
С 1849 по 1850 г.р.
Около 1853 г.р.
С 1856 по 1857 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Михайло Борисов

Мать: Параскева Афанасьева

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Луговой Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1843 по 1846

Сын: Михайло Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Васенино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Владимир Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857

Дочь: Инна Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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