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Осадчая Евдокия Арсентьевна
Осадчая Евдокия Арсентьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1980
Пол
Женский
Отец
Осадчий Арсентий Иванович
1870 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Осадчий Арсентий Иванович
Мать: не указана
Смерть
1980
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