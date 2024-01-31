Осадчая Евдокия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая Евдокия Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Осадчий Арсентий Иванович

Мать: не указана

Смерть
1980
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