Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лукьянов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Лукьянов Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Лукьянов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лукьянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Ивановна

Смерть
1802
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