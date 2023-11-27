Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лукьянов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лукьянов Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лукьянов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лукьянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Ивановна
Смерть
1802