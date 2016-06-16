Репина (Молева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Молева) Клавдия Ивановна

Место рождения

Инютино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.03.1930

Дата смерти

16.06.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Инютино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
03.11.1954

Дочь: Шушкевич (Репина) Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Репин Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
19.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Геннадий Борисович

Смерть
16.06.2016
Причина смерти: старость

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