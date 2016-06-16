Репина (Молева) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.03.1930
Дата смерти16.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1954
Дочь: Шушкевич (Репина) Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Репин Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
19.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репин Геннадий Борисович
Смерть
16.06.2016
Причина смерти: старость