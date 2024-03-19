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Столбов Никифор Наумович

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Столбов Наум Иванович

Мать: Столбова Анна Яковлевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Столбов Косьма Никифорович

Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Столбов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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