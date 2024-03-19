Столбов Никифор Наумович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Столбов Наум Иванович
Мать: Столбова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Столбов Косьма Никифорович
Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Столбов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Столбова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно