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Малкин Фёдор Иванович

Место рождения

Ульяновская область

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1945

Дочь: Малкина Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Малкина Евдокия Андрияновна

Рождение ребёнка
03.01.1949

Дочь: Малкина Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Малкина Евдокия Андрияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкина Евдокия Андрияновна

Смерть
Неизвестно
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