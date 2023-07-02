Малкин Фёдор Иванович
Место рожденияУльяновская область
Дата рождения01.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1945
Дочь: Малкина Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Малкина Евдокия Андрияновна
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Малкина Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Малкина Евдокия Андрияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно