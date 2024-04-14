Носкова Дарья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоскова Дарья Парфеновна

Носкова Дарья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Дмитрий Евтифеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Носков Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Евтифеевич

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Носкова) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Евтифеевич

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Носков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Евтифеевич

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.