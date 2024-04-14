Носкова Дарья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Носков Дмитрий Евтифеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Носкова) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Носков Дмитрий Евтифеевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Носков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Носков Дмитрий Евтифеевич
Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно