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Мерзляков Сергей Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мерзляков Родион Евдокимович

Мать: Мерзлякова Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мерзляков Ефрем Сергеевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Дарья Пименовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Дарья Пименовна

Смерть
Неизвестно
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