Мерзляков Сергей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мерзляков Ефрем Сергеевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Дарья Пименовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно