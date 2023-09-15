Марья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Александровна

Место рождения

Вороньков Полтавской губернии, Переяславского уезда

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Мушинский Тимофей Лукич

Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Мушинская) Евгения Лукьяновна

Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Мушинский Владимир Лукич

Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: (Мушинская) Наталия Лукьяновна

Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мушинский Павел Лукич

Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов

Одесса, Одеська область

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