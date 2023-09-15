Марья Александровна
Место рожденияВороньков Полтавской губернии, Переяславского уезда
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Мушинская) Евгения Лукьяновна
Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: (Мушинская) Наталия Лукьяновна
Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Мушинский Лука Антонов