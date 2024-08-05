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Борисюк Нестер Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1860

Отец: Борисюк Григорий Данилович

Мать: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
10.10.1886

Сын: Борисюк Давид Нестерович

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
10.04.1888

Сын: Борисюк Павел Нестерович

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
18.02.1905

Дочь: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1912

Сын: Борисюк Калистрат Нестерович

Мать ребёнка: Елена

Смерть
Неизвестно

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