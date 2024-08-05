Борисюк Нестер Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
10.10.1886
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
10.04.1888
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
18.02.1905
Дочь: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1912
Сын: Борисюк Калистрат Нестерович
Мать ребёнка: Елена
Смерть
Неизвестно