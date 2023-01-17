Щербакова (Могила) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Могила) Мария Стефановна

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Место рождения

Ново-Александровка

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Могила Стефан Артемиев

Мать: не указана

Ново-Александровка
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Емец Александра Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович

Рождение ребёнка
01.05.1927

Сын: Щербаков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович

Дмитриевка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович

Смерть
Неизвестно
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