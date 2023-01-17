Щербакова (Могила) Мария Стефановна
Место рожденияНово-Александровка
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Могила Стефан Артемиев
Мать: не указана
Ново-Александровка
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Емец Александра Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович
Рождение ребёнка
01.05.1927
Сын: Щербаков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович
Дмитриевка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван (Иоанн) Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно