Алыпова (Шмакова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова (Шмакова) Анастасия

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Место рождения

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.01.1912

Дата смерти

06.02.1992

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912

Отец: Шмаков Фёдор

Мать: Шмакова Анна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алыпов Яков

Рождение ребёнка
11.10.1932

Дочь: Шмакова (Алыпова) Тамара

Отец ребёнка: Алыпов Яков

Рождение ребёнка
25.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алыпов Яков

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алыпов Яков

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алыпов Яков

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алыпов Яков

Смерть
06.02.1992

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