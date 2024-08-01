Алыпова (Шмакова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения23.01.1912
Дата смерти06.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912
Отец: Шмаков Фёдор
Мать: Шмакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алыпов Яков
Рождение ребёнка
11.10.1932
Дочь: Шмакова (Алыпова) Тамара
Отец ребёнка: Алыпов Яков
Рождение ребёнка
25.03.1942
Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Смерть
06.02.1992