Босак (Босак) Анна Даниловна
Место рожденияБеларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Босак Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Босак Сергей
Отец ребёнка: Босак Иван
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фесюк (Босак) София
Отец ребёнка: Босак Иван
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Босак Иван
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Босак Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно