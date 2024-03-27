Босак (Босак) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босак (Босак) Анна Даниловна

Место рождения

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Босак Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Босак Сергей

Отец ребёнка: Босак Иван

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фесюк (Босак) София

Отец ребёнка: Босак Иван

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Босак Иван

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Босак Иван

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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