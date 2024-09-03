Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
03.12.1891

Дочь: (Пичкалев) Анна Игнатьева

Отец ребёнка: Пичкалев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
18.09.1895

Дочь: (Пичкалев) Фёкла Игнатьева

Отец ребёнка: Пичкалев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: (Пичкалев) Ольга Игнатьева

Отец ребёнка: Пичкалев Игнатий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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