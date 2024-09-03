Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1891
Дочь: (Пичкалев) Анна Игнатьева
Отец ребёнка: Пичкалев Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
18.09.1895
Дочь: (Пичкалев) Фёкла Игнатьева
Отец ребёнка: Пичкалев Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: (Пичкалев) Ольга Игнатьева
Отец ребёнка: Пичкалев Игнатий Михайлов
Смерть
Неизвестно