(Путилин) Петр Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1798
Мать ребёнка: Путилина Татьяна Ивановна
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область