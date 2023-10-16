(Путилин) Петр Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Путилин) Петр Пахомович

(Путилин) Петр Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1798

Сын: Путилин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Путилина Татьяна Ивановна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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