Дьяченко Роман Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1987
Дочь: Хлопова Влерия Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1992
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности