Дьяченко Роман Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Роман Романович

Дьяченко Роман Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1987

Дочь: Хлопова Влерия Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1992

Сын: Дьяченко Роман Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close