Звягинцев Николай Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.01.1930
Дата смерти30.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
13.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна
Место жительства
Между 2008 и 2018
Смерть
30.05.2018
Похороны
Неизвестно