Звягинцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягинцев Николай Иванович

Звягинцев Николай Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.01.1930

Дата смерти

30.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1930

Отец: Звягинцев Иван Маркович

Мать: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Место жительства
Между 2008 и 2018
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Смерть
30.05.2018
Похороны
Неизвестно
Назарово, город Назарово, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.