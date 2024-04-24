Латышев Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения19.12.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
19.12.1902 ст.
Тимофей рожден 19 декабря 1902 г., крещен 20, запись 52. ... деревни Теребихской крестьянин Федор Павлов Латышев и его законная жена Ольга Александрова оба православные Восприемник запасной военносл... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно