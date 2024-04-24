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Латышев Тимофей Федорович

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.12.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902 ст.

Отец: Латышев Федор Павлович

Мать: Латышева (Потакина) Ольга Александровна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Тимофей рожден 19 декабря 1902 г., крещен 20, запись 52. ... деревни Теребихской крестьянин Федор Павлов Латышев и его законная жена Ольга Александрова оба православные Восприемник запасной военносл... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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